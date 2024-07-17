ua en ru
Ср, 17 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Реал" відклав дебют Мбаппе: відома потенційна дата

Мадрид, Середа 17 липня 2024 15:30
UA EN RU
"Реал" відклав дебют Мбаппе: відома потенційна дата Фото: Кіліан Мбаппе під час презентації на "Бернабеу" (realmadrid.com)
Автор: Антон Федорців

Зірковий новачок мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе пропустить тур команди Сполученими Штатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Athletic.

Нападник піде у відпустку та повернеться до тренувань на початку серпня. Таке рішення француз і клуб ухвалили спільно.

Мбаппе не поїде з "Реалом" у передсезонний тур. Наприкінці липня "вершкові" поїдуть за океан, щоб зіграти спаринги проти італійського "Мілана", іспанської "Барселони" та лондонського "Челсі" перед американською публікою. Форвард розпочне підготовку до сезону 7 серпня.

Мбаппе займатиметься з командою на клубній базі. Тренерський штаб мадридців запланував його участь в Суперкубку УЄФА. Матч проти "Аталанти" з італійського Бергамо відбудеться 14 серпня у Варшаві.

Мбаппе підписав із "Реалом" контракт на 5 років. У чемпіонат Іспанії він переїхав вільним агентом після семи сезонів у складі "Парі Сен-Жермен". Підйомні француза за перехід склали орієнтовно 100-120 млн євро.

Напередодні "Реал" презентував Мбаппе на "Бернабеу". Церемонію відвідали 80 тисяч уболівальників. Француз попозував у фуболці "вершкових" під 9-м номером. Раніше під ним грали Бензема, Роналду, Копа, ді Стефано та інші.

До слова, раніше оновили список претендентів на "Золотий м'яч-2024" від France Football.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Реал УЕФА
NEWS
Кулеба у річницю катастрофи MH17: Росії не вдасться уникнути відповідальності
Кулеба у річницю катастрофи MH17: Росії не вдасться уникнути відповідальності
DAILY
Майор ССО "Сімба": Якби всі сказали, що дуже хочуть воювати, то це було б щось ненормальне
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Майор ССО "Сімба": Якби всі сказали, що дуже хочуть воювати, то це було б щось ненормальне