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"Реал" отложил дебют Мбаппе: известна потенциальная дата

Мадрид, Среда 17 июля 2024 15:30
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"Реал" отложил дебют Мбаппе: известна потенциальная дата Фото: Килиан Мбаппе во время презентации на "Бернабеу" (realmadrid.com)
Автор: Антон Федорцив

Звездный новичок мадридского "Реала" Килиан Мбаппе пропустит тур команды по Соединенным Штатам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Athletic.

Нападающий уйдет в отпуск и вернется к тренировкам в начале августа. Такое решение француз и клуб приняли сообща.

Мбаппе не поедет с "Реалом" в предсезонный тур. В конце июля "сливочные" поедут за океан, чтобы сыграть спарринги против итальянского "Милана", испанской "Барселоны" и лондонского "Челси" перед американской публикой. Форвард приступит к подготовке к сезону 7 августа.

Мбаппе будет заниматься с командой на клубной базе. Тренерский штаб мадридцев запланировал участие в Суперкубке УЕФА. Матч против "Аталанты" из итальянского Бергамо состоится 14 августа в Варшаве.

Мбаппе подписал с "Реалом" контракт на пять лет. В чемпионат Испании он переехал свободным агентом после семи сезонов в составе "Пари Сен-Жермен". Подъемные француза за переход составили ориентировочно 100–120 млн евро.

Накануне "Реал" представил Мбаппе на "Бернабеу". Церемонию посетили 80 тысяч болельщиков. Француз попозировал в фуболке "сливочных" под 9-м номером. Раньше под ним играли Бензема, Роналду, Копа, ди Стефано и другие.

К слову, ранее обновили список претендентов на "Золотой мяч-2024" от France Football.

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