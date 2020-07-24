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"Реал" вернет украинца Лунина из аренды

Автор: Вера Олейник

Он станет сменщиком Тибо Куртура

Мадридский "Реал" вернет из аренды украинского вратаря Андрея Лунина, который в прошлом сезоне выступал в "Овьедо". Теперь он будет в мадридской команде сменщиком Тибо Куртуа.

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Об этом сообщает AS.

Украинец своей игрой убедил "Реал" сделать его резервным голкипером вместо Альфонса Ареола. Права на этого игрока принадлежат французскому ПСЖ и мадридцы не намерены продлевать соглашение с вратарем.

Также сообщается, что "королевский клуб" не собирается продлевать контракт с другим голкипером "Реала" Люкой Зиданом, который является сыном наставника команды. В прошлом сезоне он выступал в аренде в "Расинге", теперь на него претендует "Монпелье".

Украинец в сезоне-2019/20 провел за "Овьедо" 20 матчей в Сегунде, в которых шесть раз отыграл на ноль.

Напомним, "Реал" за тур до окончания чемпионата Испании гарантировал себе золотые медали по итогам сезона-2019/20, когда на своем поле переиграли "Вильярреал" (2:1).

Этот трофей стал 92 в коллекции "королевского клуба". По данному показателю подопечные Зинедина Зидана опередили каталонскую "Барселону", в активе которой на одну награду меньше.

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