Лунин является фаворитом на место второго вратаря "Реала"

Фото: Андрей Лунин (realoviedo.es)

В следующем сезоне он может стать дублером Куртуа

Украинский голкипер Андрей Лунин, который выступает на правах аренды за клуб Сегунды "Овьедо", является фаворитом на позицию второго вратаря мадридского "Реала" после Тибо Куртуа. Об этом пишет ua-football.com.

Журналист информационного издания Defensa Central, которое специализируется на новостях о мадридском "Реале", Матео Валлехо, отмечает, что "Лунин является явным фаворитом, прежде всего из-за юного возраста и установленную цель - стать вратарем топ-класса.

Кроме украинского голкипера в списке "Реала" еще пять претендентов: Диего Альтубе (выступает во внутренней системе "Реала" - клубе "Реал Мадрид Кастилья" 3 дивизиона Испании), Лука Зидан, Альфонс Ареола, а также два потенциальных новичка - Джанлуиджи Доннарумма (сейчас - игрок "Милана") и Кепа Аррисабалага ("Челси").

В прошлом сезоне Лунин был отправлен за игровой практикой в "Леганес", где весь сезон довольствовался ролью запасного, отыграв лишь 5 матчей.

Первую половину нынешнего сезона украинец провел в "Вальядолиде", но не получал игрового времени. Из-за этого "Реал" в середине января отправил его в "Овьедо", где теперь он является основным вратарем.

Его контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2024 года.