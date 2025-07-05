"Реал" та ПСЖ проти німецьких грандів: де і коли дивитися чвертьфінали клубного ЧС сьогодні

5 липня на Клубному чемпіонаті світу стануть відомі всі півфіналісти. До бразильського "Флуміненсе" та англійського "Челсі" приєднаються переможці двох протистоянь європейських грандів.
Розклад поєдинків дня та де дивитися – підкаже РБК-Україна.
Два колективи з чотирьох представляють Німеччину – "Баварія" та "Боруссія" Д. Грають вони в різних парах, тому, в разі їхнього успіху, матимемо суто німецький півфінал.
Першими на поле "Мерседес-Бенц Стедіум" у Атланті о 19:00 за Києвом вийдуть ПСЖ та "Баварія".
Обидві команди розпочали плей-офф із переконливих перемог. ПСЖ розгромив "Інтер Маямі" з рахунком 4:0, тоді як "Баварія" у видовищному матчі переграла бразильський "Фламенго" – 4:2. Завдяки цьому мюнхенці закріпилися серед найрезультативніших колективів турніру: у чотирьох матчах німці забили вже 16 м'ячів.
Щодо особистих зустрічей, то історія протистоянь на боці "Баварії" – 8 перемог проти 6-ти поразок в 14-ти матчах.
В останніх зустрічах (усі – у рамках Ліги чемпіонів) "Баварія" здобула над ПСЖ чотири перемоги поспіль без пропущених м'ячів: загальний рахунок – 5:0. Востаннє ПСЖ перемагав "Баварію" ще у квітні 2021 року.
О 23:00 за київським часом інший німецький клуб – дортмундська "Боруссія" розпочне поєдинок проти мадридського "Реала". Він пройде на "Мет-Лайф Стедіум" у місті Іст-Резерфорд.
Минулого календарного року "Реал" двічі зустрічався з "Боруссією" і в обох матчах впевнено переміг. Як у фіналі Ліги чемпіонів (2:0), так і на груповому етапі, коли й узагалі забив п'ять м'ячів (5:2). Усього команди провели між собою 16 матчів, за підсумками яких перевага на боці "Реала": 8 перемог, 3 поразки, 5 нічиїх. Крім того, мадридці мають чотири поспіль перемоги над дортмундцями в останніх зустрічах.
На КЧС-2025 обидва клуби пробилися до чвертьфіналу завдяки перемогам з різницею в один м'яч. "Реал" в 1/8-й обіграв туринський "Ювентус" (1:0), а "Боруссія" – мексиканський "Монтеррей" (2:1).
Клубний чемпіонат світу-2025, розклад найближчих матчів:
Субота, 5 липня
Транслятором Клубного чемпіонату світу з футболу в Україні є "Суспільне Мовлення". Усі матчі плей-офф будуть доступні на кількох платформах:
Крім того, трансляції з українським коментуванням доступні на медіасервісі MEGOGO.
Платформа DAZN також транслюватиме всі матчі, але без української звукової доріжки.
Напередодні на Клубному чемпіонаті світу визначилися перші півфіналісти.
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