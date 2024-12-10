"Реал Сосьєдад" – "Динамо": матч Ліги Європи пройде під наглядом інвестиційного консультанта

Поєдинок шостого туру євротурніру "Реал Сосьєдад" – "Динамо" відбудеться 12 грудня на арені "Аноета" в іспанському Сан-Себастьяні. Початок – о 22:00 за київським часом.

Головним суддею зустрічі призначено Харма Осмерса. Лайнсменами стануть Домінік Шааль та Штефан Лупп. Четвертий арбітр – Флоріан Екснер. За систему VAR відповідатиме Бенжамін Бранд. Допомагати йому буде Крістіан Дінгерт. Уся бригада – з Німеччини.

Головний арбітр – 39-річний Осмерс міжнародні матчі обслуговує відносно недавно, з 2020 року. За весь цей час він відпрацював лише на 36 таких поєдинках – як на клубному рівні, так і на рівні збірних у змаганнях усіх вікових категорій.

Матч за участю української команди мешканець Карлсруе, який у позафутбольному житті працює інвестиційним консультантом, обслуговуватиме вперше.

"Динамо" в Лізі Європи-2024/25

П'яти поразок в п'яти матчах в основному етапі турніру зазнала команда Олександра Шовковського. "Біло-сині" спершу покращували результати, пропускаючи щоразу на м'яч менше: три – від римського "Лаціо", два – від німецького "Хоффенхайма", а потім один – від "Роми".

Проте, в 4-му турі "Динамо" зазнало дошкульної поразки в протистоянні з угорським "Ференцварошем" (0:4). Щоправда, кияни зі 17-ї хвилини грали в меншості. Пряму червону картку отримав оборонець Дубінчак за фол фактично за межами поля.

У минулому, 5-му турі, кияни нарешті спромоглися забити перший гол. М'яч у ворота чеської "Вікторії" відправив Владислав Кабаєв. Втім, це не врятувало "Динамо" від чергової поразки (1:2).

На цей момент "Динамо" йде останнім у зведеній турнірній таблиці Ліги Європи. Кияни – єдина команда, яка поступилась у всіх матчах.