"Реал Сосьедад" – "Динамо": матч Лиги Европы пройдет под наблюдением инвестиционного консультанта

Поединок шестого тура евротурнира "Реал Сосьедад" - "Динамо" состоится 12 декабря на арене "Аноэта" в испанском Сан-Себастьяне. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Главным судьей встречи назначен Харм Осмерс. Лайнсменами станут Доминик Шааль и Штефан Лупп. Четвертый арбитр – Флориан Экснер. За систему VAR будет отвечать Бенжамин Бранд. Помогать ему будет Кристиан Дингерт. Вся бригада – из Германии.

Главный арбитр – 39-летний Осмерс – международные матчи обслуживает относительно недавно, с 2020 года. За все это время он отработал только на 36 таких поединках – как на клубном уровне, так и на уровне сборных в соревнованиях всех возрастов.

Матч с участием украинской команды житель Карлсруэ, во внефутбольной жизни работающий инвестиционным консультантом, будет обслуживать впервые.

"Динамо" в Лиге Европы-2024/25

Пять поражений в пяти матчах в основном этапе турнира потерпела команда Александра Шовковского. "Бело-синие" сначала улучшали результаты, пропуская каждый раз на мяч меньше: три – от римского "Лацио", два – от немецкого "Хоффенхайма", а затем один – от "Ромы".

Тем не менее, в 4-м туре "Динамо" потерпело чувствительное поражение в противостоянии с венгерским "Ференцварошем" (0:4). Правда, киевляне с 17-й минуты играли в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник Дубинчак за фол фактически вне поля.

В прошлом, 5-м туре, киевляне наконец-то сумели забить первый гол. Мяч в ворота чешской Виктории отправил Владислав Кабаев. Впрочем, это не спасло "Динамо" от очередного поражения (1:2).

В настоящее время "Динамо" идет последним в сводной турнирной таблице Лиги Европы. Киевляне – единственная команда, которая уступила во всех матчах.