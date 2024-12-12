"Реал Сосьєдад" – "Динамо". Хто переможе і чому: прогноз на матч Ліги Європи

Поєдинок "Реал Сосьєдад" – "Динамо" відбудеться 12 грудня в іспанському Сан-Себастьяні. Гру прийме арена "Аноета". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Перед зустріччю на євроарені обидві команди зіграли матчі національних чемпіонатів. "Динамо" впевнено здолало "Олександрію" (3:0) і стало одноосібним лідером УПЛ. "Реал Сосьєдад" у свою чергу в гостьовому поєдинку Ла Ліги розбив "Леганес" – 3:0. Після 16-ти турів підопічні тренера Іманоля Альгуасіля посідають у турнірній таблиці шосте місце.

У Лізі Європи іспанський клуб із 7-ми пунктами йде 16-м. У попередніх матчах він переміг ізраїльський "Маккабі" з Тель-Авіва (2:1) і нідерландський "Аякс" (2:0), зіграв унічию з французькою "Ніццою" (1:1) та поступися бельгійському "Андерлехту" (1:2) і чеській "Вікторії" (1:2). "Динамо" ж з нулем у графі "очки" посідає в турнірній таблиці останнє, 36-те, місце.

Прогнози букмекерів

У майбутній зустрічі букмекери явним фаворитом називають іспанську команду. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу "Реал Сосєдада" приймає з коефіцієнтом 1,25, на нічию – 5,80, а на виграш "Динамо" – 12,00.

Українці з Favbet також абсолютну перевагу віддають колективу з Сан-Себастьяну. Коефіцієнт на перемогу басків становить 1,30 бала. Натомість успіх "Динамо" оцінюється в 11,50. Ціна нічиєї – 5,40.

Найбільш вірогідним рахунком букмекери вважають – 2:0 на користь іспанців (5,80). На рахунок 1:0 коефіцієнт становить 6,60, на 3:0 – 7,50.

Прогноз РБК-Україна

Варто зауважити, що "Реал Сосьедад" має одну з найкращих оборонних ліній у Ла Лізі. Команда у 16-ти матчах пропустила лише 11 голів. Разом з мадридським "Атлетіко" – це найменше в чемпіонаті. Для порівняння, "Реал" пропустив вже 13 м'ячів, "Барселона" – 19.

Міцна оборона фактично є фундаментом, на якому збудована гра команди. І дуже важко уявити, що цей фундамент не витримає натиску "Динамо", якому на один-єдиний гол у турнірі знадобилось аж п'ять матчів.

Клуб з Басконїї вміє атакувати, хоча й має один з найнижчих показників забитих м'ячів (16) серед лідерів Ла ліги. Віддає перевагу грі другим номером, при нагоді розгортаючи швидкі, переважно флангові атаки. Найбільш небезпечними виконавцями в нападі є Умар Садік та Мікель Оярсабаль.

У "Динамо" в матчах проти європейських команд із насиченою обороною, які вміють швидко переходити в атаку, завжди були складнощі. А враховуючи, що загальний рівень виконавців "Реал Сосьєдада" зараз вищий, ніж у киян, більш-менш позитивний прогноз дати вкрай важко. Тому резюмуємо таким чином: "Динамо" навряд чи зможе забити, а у воротах Бущана, скоріш за все, опиняться два-три м'ячі.