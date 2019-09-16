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"Реал" зможе зробити топ-трансфер наступного літа

Новини » Спорт    16.09.2019 - 12:34
"Реал" зможе зробити топ-трансфер наступного літа
Фото: Мбаппе та Неймар (psg.fr)

Мадридський клуб має намір підписати Мбаппе

Мадридський "Реал" зможе собі дозволити трансфер чергового зіркового новачка наступного літа. Про це пише AS.

Клуб має 156 млн євро ліквідних активів, які можна витратити на покупку нових гравців. Крім того, у мадридців є чудова можливість отримати кредит у розмірі 285 млн євро на вигідних умовах і з низькою процентною ставкою.

Таким чином, загальний трансферний бюджет "бланкос" на найближчих два трансферних вікна може скласти 441 млн євро.

Пріоритетною метою "Реала" на літо 2020 року є французький нападник "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе. "Вершкові" спробують переконати француза не підписувати новий контракт з парижанами, що буде означати, що клуб буде змушений продати його наступного літа.

При цьому клуб сумнівається, чи варто йому намагатися боротися і за Неймара, якого "вершкові" хотіли отримати минулого літа.

Нагадаємо, "Реал" встановив новий особистий рекорд за витратами на підписання гравців в окремо взяте трансферне вікно.

Уже в середу, 18 вересня, мадридці на виїзді проведуть матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

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