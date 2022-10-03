"Реал" – "Шахтар": прогноз на матч Ліги чемпіонів

Матч "Реал" – "Шахтар" відбудеться 5 жовтня у Мадриды. Поєдинок прийме стадіон "Сантьяго Бернабеу". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Фахівці британської контори William Hill вважають Королівський клуб безумовним фаворитом двобою. На перемогу "вершкових" приймають ставки зі смішним коефіцієнтом 1,15. Натомість імовірний успіх "гірників" оцінили космічним балом 17,00. Навіть нічия набагато вірогідніша – кеф 7,50.

Привабливою ставкою на точний рахунок виглядає бойова нічия 1:1 зі солідним коефіцієнтом 15,00. Любителі ж відкритого футболу можуть закластися на голи обох команд у кожному з таймів із привабливим кефом 11,00.

Австрійці з Bwin виявилися трохи прихильнішими до "Шахтаря". Тут "Реал" залишився головним претендентом на перемогу з коефіцієнтом 1,19. Проте, на звитягу команди Ігора Йовічевіча приймають ставки з балом 13,50. Вірогідність нічиєї оцінили балом 7,50.

Поціновувачі гострих відчуттів розглянуть варіант із безгольовим завершенням поєдинку. Коефіцієнт на такий підсумок – 19,50. Перспективний кеф 9,00 виставили й на перемогу "Реала" в гольовому фестивалі (3:2, 4:2, 4:3 або 5:1 на користь мадридців).

Перед очною зустріччю команди лідирують у квартеті F. "Вершкові" набрали 6 очок у матчах із "Селтіком" і РБ "Лейпциг", а в активі "гірників" 4 пункти.