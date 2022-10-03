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"Реал" – "Шахтер": прогноз на матч Лиги чемпионов

Фото: Михаил Мудрик снова встретится с Лукой Модричем (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 мадридский "Реал" примет донецкий "Шахтер".

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Реал" – "Шахтер" состоится 5 октября в Мадриде. Поединок примет стадион "Сантьяго Бернабеу". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Специалисты британской конторы William Hill считают Королевский клуб безусловным фаворитом поединка. На победу "сливочных" принимают ставки со смешным коэффициентом 1,15. Вероятный успех "горняков" оценили космическим баллом 17,00. Даже ничья намного вероятнее – кэф 7,50.

Привлекательной ставкой на точный счет выглядит боевая ничья 1:1 с солидным коэффициентом 15,00. Любители открытого футбола могут заложиться на голы обеих команд в каждом из таймов с привлекательным кэфом 11,00.

Австрийцы из Bwin оказались немного благосклоннее к "Шахтеру". Здесь "Реал" остался главным претендентом на победу с коэффициентом 1,19. Однако на победу команды Игора Йовичевича принимают ставки с баллом 13,50. Вероятность ничьей оценили баллом 7,50.

Любители острых ощущений рассмотрят вариант с безголевым завершением поединка. Коэффициент на такой результат – 19,50. Перспективный кэф 9:00 выставили и на победу "Реала" в голевом фестивале (3:2, 4:2, 4:3 или 5:1 в пользу мадридцев).

Перед очной встречей команды лидируют в квартете F. "Сливочные" набрали 6 очков в матчах с "Селтиком" и РБ "Лейпциг", а в активе "горняков" 4 пункта.

К слову, на выходных "Шахтер" разгромил "Металлист" во Львове и вышел в лидеры Премьер-лиги.

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