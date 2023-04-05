"Реал" розбив "Барселону" в її лігві та вийшов у фінал Кубка Іспанії

Іспанія, Кубок Іспанії, 1/2 фіналу, матчі-відповіді

"Барселона" – "Реал" – 0:4 (перший матч – 1:0)

Голи: Вінісіус, 45+1, Бензема, 50, 58 (пенальті), 81

Активніше Ель Класіко розпочали каталонці. У перші хвилини "блаугранас" постійно тримали в напрузі оборону мадридців, але забити не змогли. "Вершкові" відповіли напівмоментом – Вінісіус намагався замкнути простріл Родріго, та Араухо вчасно заблокував удар.

Поступово гра заспокоїлася. Епіцентр подій змістився до середини поля, де іспанські гранди почали тривалі пошуки слабких місць опонента. Тим несподіванішим стал гол "Реала" в роздягальню. Це Вінісіус пострілом із центру штрафного майданчика впіймав тер Штегена на протиході.

Зі стартом другого тайму мадридці лише посилили тиск. Як наслідок, "Барса" пропустила ще двічі в стартові 12 хвилин. Спершу Модріч пришвидшився на правому фланзі та віддав передачу на лінію штрафного, звідки Бензема влучно пробив у дотик. А згодом француз реалізував одинадцятиметровий за фол на Вінісіусі.

Добив каталонців цей же дует на 81-й хвилині, хоча було чимало шансів зробити рахунок непристойним раніше. У контратаці "вершкових" бразилець пасом відшукав володаря "Золотого м'яча", а той на класі оформив хет-трик. Тепер на "Реал" чекатиме фінал Кубка Іспанії проти "Осасуни" в Севільї.