Ліга чемпіонів: визначилися пари 1/4 фіналу головного єврокубка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування .

У штаб-квартирі УЄФА 17 березня відбулася церемонія жеребкування чвертьфіналу Кубка чемпіонів. Своїх опонентів отримали 8 переможців 1/8 фіналу турніру.

Чинний переможець Ліги чемпіонів – мадридський "Реал" – зустрінеться з лондонським "Челсі". Триразовий тріумфатор міланський "Інтер" позмагається за путівку в півфінал із лісабонською "Бенфікою". До битви грандів готуватимуться англійський "Манчестер Сіті" та мюнхенська "Баварія". Останню пару склали італійські гранди – "Мілан" і "Наполі".

У півфіналі переможці другої та четвертої пар зустрінуться між собою, тож позачергове дербі Мілана може відбутися на європейській арені. Натомість тріумфатор першого протистояння поборотеся за вихід у фінал із "Манчестер Сіті" або "Баварією".

Матчі другого раунду плей-офф запланували на квітень. Перші поєдинки 1/4 фіналу відбудуться 11-12 квітня. Матчі-відповіді – 18-19 квітня. Натомість півфінали зіграють 9-10 травня та 16-17 травня. Фінал запланований на 10 червня у Стамбулі.

Усі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23: