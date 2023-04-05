"Реал" разбил "Барселону" в ее логове и вышел в финал Кубка Испании

Уверенной победой мадридского "Реала" завершился второй полуфинальный матч Копа дель Рэй 2022/23 против "Барселоны".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Испания, Кубок Испании, 1/2 финала, ответные матчи
"Барселона" – "Реал" – 0:4 (первый матч – 1:0)
Голы: Винисиус, 45+1, Бензема, 50, 58 (пенальти), 81
Активнее Эль Класико начали каталонцы. В первые минуты "блаугранас" постоянно держали в напряжении оборону мадридцев, но забить не смогли. "Сливочные" ответили полумоментом – Винисиус пытался замкнуть прострел Родриго, но Араухо вовремя заблокировал удар.
Постепенно игра успокоилась. Эпицентр событий сместился в середину поля, где испанские гранды начали длительные поиски слабых мест оппонента. Тем более неожиданным стал гол "Реала" в раздевалку. Это Винисиус выстрелом из центра штрафной поймал тер Штегена на противоходе.
Со стартом второго тайма мадридцы лишь усилили давление. Как следствие, "Барса" пропустила еще дважды в стартовые 12 минут. Сначала Модрич ускорился на правом фланге и отдал передачу на линию штрафной, откуда Бензема точно пробил в касание. А потом француз реализовал одиннадцатиметровый за фол на Винисиусе.
Добил каталонцев этот же дуэт на 81-й минуте, хотя было немало шансов сделать счет неприличным раньше. В контратаке "сливочных" бразилец пасом отыскал обладателя "Золотого мяча", а тот на классе оформил хет-трик. Теперь "Реал" будет ждать финал Кубка Испании против "Осасуны" в Севилье.
К слову, ранее "Реал" получил соперника в четвертьфинале Лиги чемпионов.
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