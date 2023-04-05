RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Реал" разбил "Барселону" в ее логове и вышел в финал Кубка Испании

Фото: Винисиус Жуниор (справа) открыл счет во встрече (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой мадридского "Реала" завершился второй полуфинальный матч Копа дель Рэй 2022/23 против "Барселоны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Кубок Испании, 1/2 финала, ответные матчи

"Барселона" – "Реал" – 0:4 (первый матч – 1:0)

Голы: Винисиус, 45+1, Бензема, 50, 58 (пенальти), 81

Активнее Эль Класико начали каталонцы. В первые минуты "блаугранас" постоянно держали в напряжении оборону мадридцев, но забить не смогли. "Сливочные" ответили полумоментом – Винисиус пытался замкнуть прострел Родриго, но Араухо вовремя заблокировал удар.

Постепенно игра успокоилась. Эпицентр событий сместился в середину поля, где испанские гранды начали длительные поиски слабых мест оппонента. Тем более неожиданным стал гол "Реала" в раздевалку. Это Винисиус выстрелом из центра штрафной поймал тер Штегена на противоходе.

Со стартом второго тайма мадридцы лишь усилили давление. Как следствие, "Барса" пропустила еще дважды в стартовые 12 минут. Сначала Модрич ускорился на правом фланге и отдал передачу на линию штрафной, откуда Бензема точно пробил в касание. А потом француз реализовал одиннадцатиметровый за фол на Винисиусе.

Добил каталонцев этот же дуэт на 81-й минуте, хотя было немало шансов сделать счет неприличным раньше. В контратаке "сливочных" бразилец пасом отыскал обладателя "Золотого мяча", а тот на классе оформил хет-трик. Теперь "Реал" будет ждать финал Кубка Испании против "Осасуны" в Севилье.

К слову, ранее "Реал" получил соперника в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РеалБарселона