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"Реал" прописав космічні відступні в новому контракті зірки команди

Фото: Вінісіус Жуніор і Флорентіно Перес підписують документи (facebook.com/RealMadrid)
Автор: Антон Федорців

Нападник Вінісіус Жуніор залишив підпис під новим договором із мадридським "Реалом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Молодий бразилець продовжить виступи на "Сантьяго Бернабеу". Сторони оновили фінансові деталі угоди.

Вінісіус підписав контракт до літа 2027 року. Договором із "вершковими" передбачена клаусула. Зацікавлені клуби зможуть придбати флангового нападника лише за 1 млрд євро. Так "Реал" прагне убезпечитися від спроб аравійських грандів переманити футболіста.

До Мадрида Вінісіус перебрався з бразильського "Фламенго" в 2018 році. Трансфер нападника коштував "вершковим" 45 млн євро. З тих пір він провів 235 матчів у всіх турнірах, у яких забив 62 м'ячі та віддав 67 результативних передач.

Перед нинішнім сезоном Вінісіус змінив ігровий номер, узявши культову "сімку". Раніше під цією цифрою історію "вершкових" писали Роналду, Рауль, Бутрагеньйо та інші. Окрім того, бразилець стане головним героєм документалки від Netflix.

До слова, раніше "Реал" здобув третю перемогу поспіль у групі Ліги чемпіонів.

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