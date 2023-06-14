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Зірочка "Реала" отримав культовий номер і байопік від Netflix

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Мадрид, Середа 14 червня 2023 11:59
Зірочка "Реала" отримав культовий номер і байопік від Netflix Фото: Вінісіус Жуніор у таборі збірної Бразилії (facebook.com/CBF)
Автор: Антон Федорців

Першою скрипкою мадридського "Реала" з наступного сезону стане нападник Вінісіус Жуніор. Королівський клуб розпочав просування бразильця у новому статусі зі зміни ігрового номера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

Вінгер відмовився від 20-ки на прийдешній сезон. Натомість один із лідерів мадридців обрав сьомий номер, який звільнився після прощання з "Реалом" Едена Азара.

Невдалий період бельгійця на "Бернабеу" трохи затьмарив культовий статус "сімки". Проте, впродовж трьох десятиліть до цього номер носили легендарні фігури в історії "вершкових". Зокрема, під 7-м номером трофеї для Королівського клубу виборювали Кріштіану Роналду, Рауль Гонсалес і Еміліо Бутрагеньйо.

Іншим шляхом популяризації Вінісіуса стане стрімінг. Мережева платформа Netflix анонсувала вихід документального фільму про бразильця. Американська компанія навіть опублікувала трейлер майбутньої стрічки. Щоправда, точна дата виходу байопіку наразі невідома, але прем'єра відбудеться не раніше 2025 року.

Вінісіус Жуніор перейшов у "Реал" у липні 2018 року з бразильського "Фламенго" за 45 млн євро. З того часу нападник провів 225 матчів у всіх турнірах, у яких забив 59 м'ячів і віддав 64 результативні передачі. Вінісіус двічі став чемпіоном Іспанії, тріумфував у Лізі чемпіонів 2021/22 та здобув низку інших трофеїв.

Нагадаємо, англійський "Манчестер Сіті" вперше виграв Лігу чемпіонів та оформив требл у сезоні 2022/23.

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Реал Чемпіонат Іспанії Netflix
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