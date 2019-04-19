"Реал" приблизился к покупке нападающего полуфиналиста Лиги Европы

Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" Лука Йович близок к переходу в мадридский "Реал". Об этом сообщает AS.

По информации издания, переговоры клубов находятся в продвинутой стадии, и в скором времени трансфер может быть оформлен. Сумма сделки оценивается примерно в 50-60 млн евро. 20 процентов от этой суммы получит "Бенфика".

Двумя днями ранее "Айнтрахт" выкупил сербского форварда у "Бенфики" и подписал с ним контракт до 2023 года.

Интересно, что "Айнтрахт" обыграл именно "Бенфику" в 1/4 финала Лиги Европы и по сумме двух матчей (2:4, 2:0) вышел в полуфинал еврокубкового турнира.

В текущем сезоне 21-летний Йович провел 41 матч за "Айнтрахт" во всех турнирах, забив 25 голов и отдав 7 результативных передач.

Ранее игроком также интересовалась "Барселона", но каталонский клуб отказался от этого форварда.