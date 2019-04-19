"Реал" наблизився до купівлі нападаючого півфіналіста Ліги Європи

Нападаючий франкфуртського "Айнтрахта" Лука Йович близький до переходу в мадридський "Реал". Про це повідомляє AS.

За інформацією видання, переговори клубів знаходяться в просунутій стадії, і незабаром трансфер може бути оформлений. Сума операції оцінюється приблизно в 50-60 млн євро. 20 відсотків від цієї суми отримає "Бенфіка".

Двома днями раніше "Айнтрахт" викупив сербського форварда у "Бенфіки" і підписав з ним контракт до 2023 року.

Цікаво, що "Айнтрахт" обіграв саме "Бенфіку" в 1/4 фіналу Ліги Європи і за сумою двох матчів (2:4, 2:0) вийшов в півфінал єврокубкового турніру.

У поточному сезоні 21-річний Йович провів 41 матч за "Айнтрахт" у всіх турнірах, забивши 25 голів і віддавши 7 результативних передач.

Раніше гравцем також цікавилася "Барселона", але каталонський клуб відмовився від цього форварда.