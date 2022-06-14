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"Реал" презентовал второго звездного новичка лета

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Мадрид, Вторник 14 июня 2022 17:12
"Реал" презентовал второго звездного новичка лета Фото: Орельен Чуамени и Флорентино Перес (realmadrid.com)
Автор: Антон Федорцив

Мадридский "Реал" презентовал второго новичка этим летом. Им стал полузащитник сборной Франции Орельен Чуамэни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

22-летний опорный хавбек пополнил ряды "сливочных". Воспитанник французского "Бордо" успешно прошел медосмотр в Мадриде и завершил трансфер в Ла Лигу.

Чуамени заключил с "Реалом" контракт на 6 лет. Монако, в котором опорник провел три сезона, получит за свою звезду ориентировочно 80 млн евро. Мадридцы в борьбе за Чуамени обошли ПСЖ. На "Сантьяго Бернабеу" он будет выступать под 18-м номером.

Грядущий сезон для молодого француза станет уже 7-м на взрослом уровне. В сборной Франции он дебютировал осенью прошлого года и успел сыграть 12 матчей (1 гол), завоевав трофей Лиги наций 2020/21.

Первым новичком мадридцев в летнее трансферное окно стал центрбек Антонио Рюдигер. Немецкий защитник перешел в "Реал" на правах свободного агента из "Челси".

Напомним, ранее подготовили анонс поединка Украины и Ирландии в Лиге наций 2022/23.

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