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"Реал" презентував другого зіркового новачка літа

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Мадрид, Вівторок 14 червня 2022 17:12
"Реал" презентував другого зіркового новачка літа Фото: Орельєн Чуамені та Флорентіно Перес (realmadrid.com)
Автор: Антон Федорців

Мадридський "Реал" презентував другого новачка цього літа. Ним став півзахисник збірної Франції Орельєн Чуамені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

22-річний опорний хавбек поповнив лави "вершкових". Вихованець французького "Бордо" успішно пройшов медогляд у Мадриді та завершив трансфер до Ла Ліги.

Чуамені уклав із "Реалом" контракт на 6 років. "Монако", в якому опорник провів три сезони, отримає за свою зірку орієнтовно 80 млн євро. Мадридці в боротьбі за Чуамені обійшли ПСЖ. На "Сантьяго Бернабеу" він виступатиме під 18-м номером.

Прийдешній сезон для молодого француза стане вже 7-м на дорослому рівні. Натомість у збірній Франції він дебютував торік восени та встиг зіграти 12 матчів (1 гол) і завоювати трофей Ліги націй 2020/21.

Першим новачком мадридців у літнє трансферне вікно став центрбек Антоніо Рюдігер. Німецький оборонець перейшов до "Реала" на правах вільного агента з "Челсі".

Нагадаємо, раніше підготували анонс поєдинку України та Ірландії у Лізі націй 2022/23.

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