"Реал" официально переманил защитника из "Челси"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

29-летний центрбек перебрался на "Сантьяго Бернабеу". Он стал первым пожилым новичком "сливочных".

Мадридцы согласовали 4-летний контракт с Рюдигером без пункта пролонгации. Церемония презентации новичка "Реала" состоится 20 июня. В Испанию он переехал в статус свободного агента.

Антонио Рюдигер является воспитанником немецкого "Штутгарта". Последние пять сезонов защитник провел в составе "Челси". С лондонцами он завоевал чемпионство в АПЛ, победил в Лиге чемпионов 2020/21, Лиге Европы, Суперкубке УЕФА и клубном ЧМ-2021.