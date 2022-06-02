"Реал" официально переманил защитника из "Челси"
Немецкий защитник Антонио Рюдигер сменил лондонский "Челси" на мадридский "Реал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
29-летний центрбек перебрался на "Сантьяго Бернабеу". Он стал первым пожилым новичком "сливочных".
Мадридцы согласовали 4-летний контракт с Рюдигером без пункта пролонгации. Церемония презентации новичка "Реала" состоится 20 июня. В Испанию он переехал в статус свободного агента.
Антонио Рюдигер является воспитанником немецкого "Штутгарта". Последние пять сезонов защитник провел в составе "Челси". С лондонцами он завоевал чемпионство в АПЛ, победил в Лиге чемпионов 2020/21, Лиге Европы, Суперкубке УЕФА и клубном ЧМ-2021.
@ToniRuediger, nuevo jugador del Real Madrid #RealMadrid #WelcomeRüdiger— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 2, 2022
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