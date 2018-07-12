"Реал" представит украинского голкипера Лунина на следующей неделе

Новости Спорт 12.07.2018 - 12:37
Фото: Андрей Лунин (realmadrid.com)
Фото: Андрей Лунин (realmadrid.com)

Презентация новых игроков состоится на "Сантьяго Бернабеу"

Мадридский "Реал" представит 19-летнего украинского вратаря Андрея Лунина
в качестве нового игрока на следующей неделе. Как сообщает Marca, презентация новичков "сливочных" запланирована на "Сантьяго Бернабеу" 16 июля. 

Во время мероприятия также будут представлены и другие новички команды - Альваро Одриосола и Винисиус Жуниор.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Лунин является заменой экс-вратарю "Реала" Луке Зидану, который покинул клуб после ухода своего отца, бывшего главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана.

Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари". Согласно информации прессы, сумма трансфера составила около 9 млн евро плюс бонусы.

"Реал" намерен купить двух игроков на замену Роналду Бэйл решил остаться в "Реале" после ухода Роналду и Зидана
Теги:  Реал,  презентация,  Андрей Лунин,  Футбол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС