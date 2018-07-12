"Реал" представит украинского голкипера Лунина на следующей неделе

Презентация новых игроков состоится на "Сантьяго Бернабеу"

Мадридский "Реал" представит 19-летнего украинского вратаря Андрея Лунина

в качестве нового игрока на следующей неделе. Как сообщает Marca, презентация новичков "сливочных" запланирована на "Сантьяго Бернабеу" 16 июля.

Во время мероприятия также будут представлены и другие новички команды - Альваро Одриосола и Винисиус Жуниор.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Лунин является заменой экс-вратарю "Реала" Луке Зидану, который покинул клуб после ухода своего отца, бывшего главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана.

Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари". Согласно информации прессы, сумма трансфера составила около 9 млн евро плюс бонусы.