Лунин станет третьим вратарем "Реала" вместо Люки Зидана

Сын Зинедина Зидана покинет мадридский клуб этим летом

Голкипер "Реала" и сын экс-главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана - Люка Зидан принял решение покинуть клуб. Как сообщает Marca, 20-летний француз, который был третьим вратарем команды в прошлом сезоне, рассчитывает найти клуб, где будет иметь стабильную игровую практику.

К тому же, на решение Зидана повлияло то, что "Реал" покупает 19-летнего украинца Андрея Лунина из луганской "Зари", который, по всей видимости, станет новым третьим вратарем "королевского клуба".

В прошлом году из команды "сливочных" ушел старший сын бывшего главного тренера команды Зинедина Зидана - Энцо Зидан. Сначала Энцо выступал за "Алавес", а с января играет за "Лозанну".

Добавим, что на прошлой неделе "Реал" объявил о назначении на пост главного тренера Хулена Лопетеги.