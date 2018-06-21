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Лунин станет третьим вратарем "Реала" вместо Люки Зидана

НовостиСпорт    21.06.2018 - 13:13
Фото: Андрей Лунин (zarya-lugansk.com)
Фото: Андрей Лунин (zarya-lugansk.com)

Сын Зинедина Зидана покинет мадридский клуб этим летом

Голкипер "Реала" и сын экс-главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана - Люка Зидан принял решение покинуть клуб. Как сообщает Marca, 20-летний француз, который был третьим вратарем команды в прошлом сезоне, рассчитывает найти клуб, где будет иметь стабильную игровую практику.

К тому же, на решение Зидана повлияло то, что "Реал" покупает 19-летнего украинца Андрея Лунина из луганской "Зари", который, по всей видимости, станет новым третьим вратарем "королевского клуба".

В прошлом году из команды "сливочных" ушел старший сын бывшего главного тренера команды Зинедина Зидана - Энцо Зидан. Сначала Энцо выступал за "Алавес", а с января играет за "Лозанну".

Добавим, что на прошлой неделе "Реал" объявил о назначении на пост главного тренера Хулена Лопетеги.

Вратарь "Зари" Лунин отправится с "Реалом" на предсезонный сбор Зидан мог покинуть "Реал" из-за разногласий с Пересом
Теги публикации: Реал, Заря, слухи  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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