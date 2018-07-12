"Реал" представить українського голкіпера Луніна всередині липня
Презентація нових гравців відбудеться на "Сантьяго Бернабеу"
Мадридський "Реал" представить 19-річного українського воротаря Андрія Луніна
в якості нового гравця на наступному тижні. Як повідомляє Marca, презентація новачків "вершкових" запланована на "Сантьяго Бернабеу" 16 липня.
Під час заходу також будуть представлені і інші новачки команди - Альваро Одріосола і Вінісіус Жуніор.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Лунін є заміною екс-воротареві "Реала" Луці Зідану, який покинув клуб після відходу свого батька, колишнього головного тренера "вершкових" Зінедіна Зідана.
Лунін перейшов в "Реал" з луганської "Зорі". Згідно з інформацією преси, сума трансферу склала близько 9 млн євро плюс бонуси.