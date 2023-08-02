"Реал" повісив привабливий цінник на Луніна: два претенденти на українця
Мадридський "Реал" готовий попрощатися з голкіпером збірної України Андрієм Луніним у літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca.
24-річний воротар покине "Сантьяго Бернабеу" в разі пропозиції, що задовольнить менеджмент "вершкових". Королівський клуб прагне виручити за українця кошти, щоб не втратити безкоштовно через рік.
Лунін отримав цінник у розмірі 8 млн євро. Інтерес до кіпера нібито проявляє лісабонська "Бенфіка". Натомість напередодні італійська преса почала сватати українського воротаря в "Інтер". Міланці довго "ведуть" іншого кіпера збірної України – Анатолія Трубіна, але важкі перемовини з "Шахтарем" можуть змусити їх переорієнтуватися.
У сезоні 2022/23 Лунін провів 12 матчів за "Реал" у всіх турнірах, у яких пропустив 13 м'ячів. Чотири поєдинки воротар відіграв "на нуль". Раніше він на правах оренди виступав за "Леганес" та "Ов'єдо". У міжсезоння українець зіграв 2 спаринги – проти "Мілана" (3:2) та МЮ (2:0).
Воротарська лінія "Реала"
Основний голкіпер мадридців – Тібо Куртуа. Бельгієць провів 230 поєдинків у складі "вершкових", у яких пропустив 219 м'ячів. Контракт із "Реалом" чинний до літа 2026 року.
Карло Анчелотті взяв у турне до США двох воротарів "Кастільї" – резервної команди мадридців. 18-річний Фран і 19-річний Пінейро поки не дебютували за основу "вершкових".
До топ-10 гвардійців "Реала" входить лише один воротар. Легендарний чемпіон світу та Європи (двічі) Ікер Касільяс провів 16 сезонів у рідній команді (725 матчів).
До слова, раніше Зінченко став жертвою жарту одноклубника під час спільного інтерв'ю.
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