"Реал" повісив привабливий цінник на Луніна: два претенденти на українця

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Marca .

24-річний воротар покине "Сантьяго Бернабеу" в разі пропозиції, що задовольнить менеджмент "вершкових". Королівський клуб прагне виручити за українця кошти, щоб не втратити безкоштовно через рік.

Лунін отримав цінник у розмірі 8 млн євро. Інтерес до кіпера нібито проявляє лісабонська "Бенфіка". Натомість напередодні італійська преса почала сватати українського воротаря в "Інтер". Міланці довго "ведуть" іншого кіпера збірної України – Анатолія Трубіна, але важкі перемовини з "Шахтарем" можуть змусити їх переорієнтуватися.

У сезоні 2022/23 Лунін провів 12 матчів за "Реал" у всіх турнірах, у яких пропустив 13 м'ячів. Чотири поєдинки воротар відіграв "на нуль". Раніше він на правах оренди виступав за "Леганес" та "Ов'єдо". У міжсезоння українець зіграв 2 спаринги – проти "Мілана" (3:2) та МЮ (2:0).

Воротарська лінія "Реала"

Основний голкіпер мадридців – Тібо Куртуа. Бельгієць провів 230 поєдинків у складі "вершкових", у яких пропустив 219 м'ячів. Контракт із "Реалом" чинний до літа 2026 року.

Карло Анчелотті взяв у турне до США двох воротарів "Кастільї" – резервної команди мадридців. 18-річний Фран і 19-річний Пінейро поки не дебютували за основу "вершкових".

До топ-10 гвардійців "Реала" входить лише один воротар. Легендарний чемпіон світу та Європи (двічі) Ікер Касільяс провів 16 сезонів у рідній команді (725 матчів).