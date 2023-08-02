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"Реал" повесил привлекательный ценник на Лунина: два претендента на украинца

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Мадрид, Среда 02 августа 2023 14:15
"Реал" повесил привлекательный ценник на Лунина: два претендента на украинца Фото: Андрей Лунин не смог стать основным на "Бернабеу" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Мадридский "Реал" готов попрощаться с голкипером сборной Украины Андреем Луниным в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Marca.

24-летний вратарь покинет "Сантьяго Бернабеу" в случае удовлетворяющего менеджмент "сливочных" предложения. Королевский клуб стремится выручить за украинца деньги, чтобы не потерять бесплатно через год.

Лунин получил ценник в размере 8 млн евро. Интерес к киперу якобы проявляет лиссабонская "Бенфика". Зато итальянская пресса накануне начала сватать украинского вратаря в "Интер". Миланцы долго "ведут" другого кипера сборной Украины – Анатолия Трубина, но тяжелые переговоры с "Шахтером" могут заставить их переориентироваться.

В сезоне 2022/23 Лунин провел 12 матчей за "Реал" во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей. Четыре поединка вратарь отыграл "на ноль". Ранее он на правах аренды выступал за "Леганес" и "Овьедо". В межсезонье украинец сыграл 2 спарринга – против "Милана" (3:2) и МЮ (2:0).

Вратарская линия "Реала"

Основной голкипер мадридцев – Тибо Куртуа. Бельгиец провел 230 поединков в составе "сливочных", в которых пропустил 219 мячей. Контракт с "Реалом" действует до лета 2026 года.

Карло Анчелотти взял в турне в США двух вратарей "Кастильи" – резервной команды мадридцев. 18-летний Фран и 19-летний Пинейро пока не дебютировали за основу "сливочных".

В топ-10 гвардейцев "Реала" входит только один вратарь. Легендарный чемпион мира и Европы (дважды) Икер Касильяс провел 16 сезонов в родной команде (725 матчей).

К слову, ранее Зинченко оказался жертвой шутки одноклубника во время совместного интервью.

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