"Реал" пофеєрив із "Боруссією" Д, ПСЖ вдруге спіткнувся: огляд Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів, основний раунд, 3-й тур

"Мілан" – "Брюгге" – 3:1

Голи: Пулішіч, 34, Рейндерс, 61, 71 – Саббе, 51

Вилучення: Оньєдіка, 40 (Б)

"Монако" – "Црвена Звезда" – 5:1

Голи: Мінаміно, 20, 70, Емболо, 45+4, Акліуш, 90+7 – Ндіайє, 27 (пенальті)

"Парі Сен-Жермен" – ПСВ – 1:1

Голи: Хакімі, 55 – Ланг, 34

"Ювентус" – "Штутгарт" – 0:1

Гол: Туре, 90+2

Нереалізований пенальті: Мійо, 86 (Ш)

Вилучення: Даніло, 84 (Ю, друга жовта картка)

"Астон Вілла" – "Болонья" – 2:0

Голи: Макгінн, 55, Дуран, 64

"Жирона" – "Слован" – 2:0

Голи: Гутьєррес, 42, Хуанпе, 73

Нереалізований пенальті: Стуані, 88 (Ж)

"Штурм" – "Спортінг" – 0:2

Голи: Сантуш, 23, Дьокереш, 53

"Реал" – "Боруссія" Д – 5:2

Голи: Рюдігер, 60, Вінісіус, 62, 86, 90+3, Васкес, 83 – Мален, 30, Гіттенс, 34

"Мілан" повів у рахунку на 34-й хвилині, коли Пулішіч закрутив м'яч у ворота прямо з кутового. Натомість перед перервою "Брюгге" опинився в меншості після вилучення Оньєдіки. Проте, на старті другого тайму Саббе вирівняв становище точним ударом у кут із меж штрафного. Та далі до справи взявся Рейндерс. Він двічі результативно зіграв у дотик після атак лівим і правим флангами відповідно.

ПСЖ пропустив першим удома. ПСВ відкрив рахунок на 34-й хвилині – Ланг отримав передачу на чужій половині, наблизився до штрафного та несподівано для кіпера пробив у ближній кут. Парижани відігралися на старті другої половини. Це Хакімі розрядив гармату з-за меж штрафного та зрівняв рахунок. Більше цифри на табло не змінилися, тож "Парі Сен-Жермен" до перемоги з поразкою додав нічию.

Один м'яч вирішив долю протистояння в Турині. "Штутгарт" контролював перебіг подій, але кураж піймав голкіпер "Ювентуса" Перін. Він навіть ефектно парирував одинадцятиметровий у виконанні Мійо. Та в доданий арбітром час Туре після стінки з тим же Мійо ввірвався в чужий штрафний та таки приніс перемогу "автозаводцям". Обидві команди тепер опинилися за межами топ-8 турнірної таблиці.

Справжнє свято футболу влаштували в Мадриді. "Боруссія", здавалося, шокувала "Реал" двома голами до перерви – Мален реалізував момент із меж штрафного, а Гіттенс уміло замкнув простріл партнера. "Вершкові" перевернули матч у другому таймі. Спершу Рюдігер головою завершив затяжну атаку мадридців, а потім Вінісіус відправив м'яч у незахищені ворота. Уперед "Реал" вийшов на 83-й хвилині зусиллями Васкеса, який потужно пробив із гострого кута. А далі Вінісіус довів статус фаворита на "Золотий м'яч" ще двома голами, двічі самотужки накрутивши оборону "джмелів".