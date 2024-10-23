"Реал" пофеерил с "Боруссией" Д, ПСЖ во второй раз споткнулся: обзор Лиги чемпионов

Лига чемпионов, основной раунд, 3-й тур

"Милан" – "Брюгге" – 3:1

Голы: Пулишич, 34, Рейндерс, 61, 71 – Саббе, 51

Удаление: Оньедика, 40 (Б)

"Монако" – "Црвена Звезда" – 5:1

Голы: Минамино, 20, 70, Эмболо, 45+4, Аклиуш, 90+7 – Ндиайе, 27 (пенальти)

"Пари Сен-Жермен" – ПСВ – 1:1

Голы: Хакими, 55 – Ланг, 34

"Ювентус" – "Штутгарт" – 0:1

Гол: Туре, 90+2

Нереализованный пенальти: Мийо, 86 (Ш)

Удаление: Данило, 84 (Ю, вторая желтая карточка)

"Астон Вилла" – "Болонья" – 2:0

Голы: Макгинн, 55, Дуран, 64

"Жирона" – "Слован" – 2:0

Голы: Гутьеррес, 42, Хуанпе, 73

Нереализованный пенальти: Стуани, 88(Ж)

"Штурм" – "Спортинг" – 0:2

Голы: Сантуш, 23, Декереш, 53

"Реал" – "Боруссия" Д – 5:2

Голы: Рюдигер, 60, Винисиус, 62, 86, 90+3, Васкес, 83 – Мален, 30, Гиттенс, 34

"Милан" повел в счете на 34-й минуте, когда Пулишич закрутил мяч в ворота прямо с углового. Перед перерывом "Брюгге" оказался в меньшинстве после удаления Оньедики. Однако на старте второго тайма Саббе выровнял положение точным ударом в угол из пределов штрафной. Но дальше за дело взялся Рейндерс. Он дважды результативно сыграл в касание после атак левым и правым флангами соответственно.

ПСЖ пропустил первым дома. ПСВ открыл счет на 34-й минуте – Ланг получил передачу на чужой половине, приблизился к штрафной и неожиданно для кипера пробил в ближний угол. Парижане отыгрались на старте второй половины. Это Хакими разрядил пушку из-за пределов штрафной и сравнял счет. Больше цифры на табло не изменились, так что "Пари Сен-Жермен" к победе с поражением добавил ничью.

Один мяч решил судьбу противостояния в Турине. "Штутгарт" контролировал ход событий, но кураж поймал голкипер "Ювентуса" Перин. Он даже эффектно парировал одиннадцатиметровый в исполнении Мийо. Но в добавленное арбитром время Туре после стенки с тем же Мийо ворвался в чужой штрафной и принес победу "автозаводцам". Обе команды теперь оказались вне топ-8 турнирной таблицы.

Настоящий праздник футбола устроили в Мадриде. "Боруссия", казалось, шокировала "Реал" двумя голами до перерыва – Мален реализовал момент из пределов штрафной, а Гиттенс умело замкнул прострел партнера. "Сливочные" перевернули матч во втором тайме. Сначала Рюдигер головой завершил затяжную атаку мадридцев, а затем Винисиус отправил мяч в незащищенные ворота. Вперед "Реал" вышел на 83-й минуте усилиями Васкеса, мощно пробившегося с острого угла. А дальше Винисиус доказал статус фаворита на "Золотой мяч" еще двумя голами, дважды в одиночку накрутив оборону "шмелей".