"Реал" планирует в течение недели объявить о трех трансферах

Мадридский "Реал" активно работает на трансферном рынке и близок к приобретению сразу трех футболистов. Об этом сообщает Marca.

Ряды "сливочных" должны в ближайшее время пополнить нападающий "Челси" Эден Азар, защитник "Лиона" Ферлан Менди и форвард "Айнтрахта" Лука Йович. Ожидается, что все три сделки будут осуществлены в ближайшие дни, и испанский клуб объявит об этом в течение недели.

Азар обойдется "Реалу" в 120 млн евро, Йович - в 60 млн евро. Сумма трансфера за Менди пока не сообщается.

Напомним, переход нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна в "Барселону" может не состояться.