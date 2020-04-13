"Реал" не планирует продавать форварда Йовича

Мадридский "Реал" рассчитывает на футболиста Луку Йовича и не планирует его продавать в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает AS со ссылкой на источник в испанском клубе.

"Лука находится в идеальном возрасте, чтобы продолжать расти и как футболист, и как человек. Он подписал контракт до 2025 года, и мы рассчитываем на него. Первый год для всех складывается непросто из-за адаптации к новой стране, языку и культуре, но его потенциал нам известен, и никто в его возможностях не сомневается", - заявил собеседник издания.

Йович перешел в "Реал" летом 2019 года из франкфуртского "Айнтрахта". По информации СМИ, сумма трансфера форварда сборной Сербии составила около 60 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий провел 24 матча во всех турнирах, забил два гола.

Ранее сообщалось, что "Реал" может обменять Йовича на форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. Также сообщалось о заинтересованности в услугах Йовича неаполитанского "Наполи", представители которого ищут замену для Аркадиуша Милика.

Напомним, полузащитник "Реала" Лука Модрич намерен остаться в клубе до истечения срока действия контракта, который рассчитан до лета 2021 года.