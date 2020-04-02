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Обладатель Золотого мяча решил остатся в "Реале" до окончания контракта

Новости » Спорт     02.04.2020 - 13:15
Обладатель Золотого мяча решил остатся в "Реале" до окончания контракта
Фото: Лука Модрич (realmadrid.com)

Футболист не будет вести переговоров с другими командами

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич намерен остаться в клубе до истечения срока действия контракта, который рассчитан до лета 2021 года. Об этом сообщает AS.

Футболист сборной Хорватии решил отработать контракт до конца и уже сообщил руководству клуба, что не будет вести переговоры с другими командами.

Ранее сообщалось, что Модрич может продолжить карьеру в миланском "Интере" или американском "Интер Майами", основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года.

В этом сезоне Лука является девятым игроком по количеству времени использования на поле главным тренером, Зинедином Зиданом. В активе хорвата 1904 минуты в игре. До приостановки чемпионата Испании из-за пандемии коронавируса 34-летний хорват принял участие в 22 матчах, в которых забил три мяча и стал автором пяти результативных передач.

Напомним, в 2018 году Мадрич стал обладателем награды Золотой мяч. Он прервал 10-летнюю гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

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