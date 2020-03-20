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"Реал" решил не увольнять Зидана вне зависимости от результата сезона

Новости » Спорт     20.03.2020 - 12:21
"Реал" решил не увольнять Зидана вне зависимости от результата сезона
Фото: Зинедин Зидан (realmadrid.com)

Наставник останется у руля команды

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан продолжит работу в клубе. Об этом информирует издание AS.

Из-за ситуации с пандемией коронавируса, руководство команды было вынуждено начать досрочно строить планы на следующий сезон. В итоге было принято решение сохранить французского специалиста на должности наставника вне зависимости от результатов в этом сезоне.

Отмечается, что до пандемии и переноса матчей чемпионата положение Зидана не было столь уверенным. Руководство планировало дождаться завершения сезона и принять решение о будущем тренера, отталкиваясь от успешности выступления команды и завоеванных трофеев.

До паузы мадридцы находились на втором месте в турнирной таблице Примеры по итогам 27 туров и проиграли "Манчестер Сити" в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

В качестве потенциальной замены Зидана рассматривали экс-тренера "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино.

Напомним, из-за коронавируса чемпионат Испании могут завершить досрочно.

Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы приостановлены.

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