UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Реал" отримав потенційних суперників на Клубному чемпіонаті світу: перші пари турніру

Фото: "Вершкові" готові поповнити клубний музей черговим трофеєм (facebook.com/RealMadrid)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) провела жеребкування плей-офф Клубного чемпіонату світу за підсумками 2022 року за участі мадридського "Реала" та найсильніших команд інших континентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Клубний ЧС-2022 відбудеться в Марокко. Матчі приймуть два тамтешні міста – Танжер і Рабат. "Вершкові" розпочнуть боротьбу з півфіналу турніру.

У першому раунді натомість єгипетський "Аль-Ахлі" зустрінеться з новозеландським "Окленд Сіті". Переможець цього протистояння вийде на американський "Сіетл Саундерс", із яким гратиме 4 лютого. У цей же день марокканський "Відад" зустрінеться з аравійським "Аль-Хілялем".

Тріумфатори другого раунду потраплять до 1/2 фіналу. Там бразильський "Фламенго" 7 лютого зустрінеться з переможцем пари "Відад" – "Аль-Хіляль", а 8 лютого "Реал" проекзаменує переможця умовної сітки "Сіетла". Фінал і матч за 3-тє місце зіграють 11 лютого.

Торік Клубний чемпіонат світу відбувся в ОАЕ. Переможцем турніру став лондонський "Челсі". У фіналі "сині" дотиснули бразильський "Палмейрас" в овертаймі (2:1).

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РеалФІФАЧемпіонат світу