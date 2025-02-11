"Реал" на последних минутах вырвал победу в Манчестере в матче Лиги чемпионов

Лига чемпионов, плей-офф, первый матч

"Манчестер Сити" - "Реал" - 2:3

Голы: Холанд, 19, 80 (пенальти) - Мбаппе, 60, Диас, 86, Беллингем, 90+2

Хозяева более комфортно чувствовали себя в позиционных атаках. "Реал" позволял им подолгу разыгрывать мяч в поисках лучшего продолжения. Вот только шансов на такое продолжение почти не предоставлял. А когда "сливочные" разгоняли контратаки, подопечные Хосепа Гвардиолы за ними не успевали. Поэтому Мбаппе, а затем Менди, которые не реализовали свои шансы, винить в неудачах должны только себя.

А вот "Манчестер Сити" предоставленную возможность использовал на все сто. Грилиш забросил мяч в штрафную "Реала", там Гвардиол грудью сбросил на Холанда. А норвежец свой шанс не упустил. Арбитры долго-долго проверяли, не было ли там офсайда, но все же указали на центр.

"Реал" сразу ответил ударом Винисиуса в перекладину. Однако больше у ворот Эдерсона ничего слишком страшного уже не возникало. А вот у хозяев опасность создавали Фоден и Аканджи.

Мадридцы до перерыва превзошли соперника по ударам по воротам - девять против шести - но ушли на отдых уступая.

Уже первый опасный эпизод у ворот "Сити" после перерыва стал для "сливочных" результативным. Футболисты "Реала" тщательно готовили стандарт, впрочем сам штрафной завершился ударом Вальверде в стенку. Но развитие атаки вторым темпом удалось. Себальос заметил рывок Мбаппе, аккуратно набросил на француза. У того мяч срезался с ноги, однако попал в ворота - 1:1.

"Реал" продолжал атаковать. Опасность создавали Вальверде и Мбаппе. Впрочем, мяч снова оказался "не в тех" воротах. Во время атаки хозяев показалось, что Фоден против которого действовал Себальос немного подрисовал нарушение в штрафной и на пенальти эпизод не тянет. Но французский арбитр Клеман Тюрпен слишком уверенно указал на 11 метров, даже не стал проверять на VAR.

К точке подошел Холанд и очень легко переиграл Куртуа. Дубль норвежца и 2:1 - "Сити" впереди.

Не успел стадион отпраздновать событие и снова забил "Реал". Эдерсон неудачно ввел мяч в игру. Беллингем перехватил и отдал на Винисиуса. Тот пробил, но голкипер хозяев парировал удар корпусом. На добивание первым успел Диас, который только-только вышел на замену - 2:2. А в компенсированное время уже сам Беллингем забил третий гол "Реала". Как оказалось, победный.

(x.com/realmadrid)