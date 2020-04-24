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"Реал" определился с датой возобновления тренировок

Новости » Спорт     24.04.2020 - 14:28
"Реал" определился с датой возобновления тренировок
Фото: игроки "Реала" на тренировке (facebook.com/RealMadrid)

Перед этим игроки сдадут тест на коронавирус

Руководство мадридского "Реала" в скором времени намерено возобновить тренировки для игроков на клубной базе команды. Об этом сообщает Marca.

По сведениям источника, сотрудники клуба получили уведомление о том, что полноценные занятия после перерыва пройдут 4 мая. При этом отмечается, что клуб предпримет особые меры предосторожности: сначала все игроки сдадут тесты на коронавирус, а после занятий они должны будут разъезжаться по домам как можно скорее, чтобы минимизировать контакты с сотрудниками базы и клуба.

Футбольный сезон в чемпионате Испании был прерван из-за пандемии коронавируса и не будет продолжен, пока в стране введен режим повышенной готовности. Накануне стало известно, что до 2021 года матчи испанской Ла Лиги будут проходить при пустых трибунах. Поэтому мадридский клуб планирует провести оставшиеся поединки на стадионе академии.

"Реал" идет на втором месте в турнирной таблице Ла Лиге, отставая от лидирующей "Барселоны" на два очка.

Ранее сообщалось, что руководство чемпионата Испании установило крайний срок, по достижении которого текущий сезон-2019/2020 будет прекращен.

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