"Реал" оформив яскравий камбек проти учасника Ліги чемпіонів: відео

Іспанія, Ла Ліга, 5-й тур

"Реал" – "Реал Сосьєдад" – 2:1

Голи: Вальверде, 46, Хоселу, 60 – Барренечеа, 5

Гості з Басконії відкрили рахунок у дебюті зустрічі. Оборона "вершкових" проспала Барренечеу в центрі штрафного майданчика. Той пробив у дотик, Кепа зреагував, але на добиванні вінгер проштовхнув м'яч за лінію.

Королівський клуб міг відігратися ще до перерви. Зокрема, Хоселу влучив у поперечину в перспективній атаці мадридців. А Карвахаль з гострого кута після передачі Беллінгема не зміг переграти кіпера.

Відігратися "Реал" зумів на першій хвилині другого тайму. Фран прорвався лівим флангом і відкинув у зону перед штрафним майданчиком, звідки Вальверде розрядив "гармату". М'яч влучив у ближню стійку та полетів у протилежний кут воріт – 1:1.

Доклався лівий оборонець "вершкових" і до другого гола господарів. Фран класно подав із лівого флангу до штрафного, де Хоселу головою пробив точнісінько в кут. Воротар упіймався на протиході та навіть не порухався. Більше команди не забивали.

Отже, "Реал" здобув 5 перемог у п'яти матчах старту Ла Ліги. Мадридці лідирують у чемпіонаті, набравши 15 очок. "Барселона" відстала на два пункти, а "Атлетік" і "Жирона" (з матчем у запасі) – на п'ять.