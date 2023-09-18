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"Реал" оформил яркий камбэк против участника Лиги чемпионов: видео

Фото: Хоселу вырвал победу для "сливочных" (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорцив

Мадридский "Реал" одержал волевую победу над "Реал Сосьедадом" в 5-м туре чемпионата Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 5-й тур

"Реал" – "Реал Сосьедад" – 2:1

Голы: Вальверде, 46, Хоселу, 60 – Барренечеа, 5

 

 

Гости из Басконии открыли счет в дебюте встречи. Оборона "сливочных" проспала Барренечеу в центре штрафной. Тот пробил в касание, Кепа среагировал, но на добивании вингер протолкнул мяч за линию.

Королевский клуб мог отыграться еще до перерыва. В частности, Хоселу попал в перекладину в перспективной атаке мадридцев. А Карвахаль с острого угла после передачи Беллингема не смог переиграть кипера.

Отыграться "Реал" смог на первой минуте второго тайма. Фран прорвался левым флангом и сбросил в зону перед штрафной площадкой, откуда Вальверде разрядил "пушку". Мяч попал в ближнюю штангу и улетел в противоположный угол ворот – 1:1.

Приложился левый защитник "сливочных" и ко второму голу хозяев. Фран классно подал с левого фланга в штрафную, где Хоселу головой пробил точь-в-точь в угол. Вратарь попался на противоходе и даже не шелохнулся. Больше команды не забивали.

Итак, "Реал" одержал 5 побед в пяти матчах старта Ла Лиги. Мадридцы лидируют в чемпионате, набрав 15 очков. "Барселона" отстала на два пункта, а "Атлетик" и "Жирона" (с матчем в запасе) – на пять.

К слову, ранее составили топ-10 самых дорогих украинских легионеров с Луниным в списке.

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