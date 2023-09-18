ua en ru
Пн, 18 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Реал" оформив яскравий камбек проти учасника Ліги чемпіонів: відео

Мадрид, Понеділок 18 вересня 2023 09:56
UA EN RU
"Реал" оформив яскравий камбек проти учасника Ліги чемпіонів: відео Фото: Хоселу вирвав перемогу для "вершкових" (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорців

Мадридський "Реал" здобув вольову перемогу над "Реал Сосьєдадом" у 5-му турі чемпіонату Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 5-й тур

"Реал" – "Реал Сосьєдад" – 2:1

Голи: Вальверде, 46, Хоселу, 60 – Барренечеа, 5

Гості з Басконії відкрили рахунок у дебюті зустрічі. Оборона "вершкових" проспала Барренечеу в центрі штрафного майданчика. Той пробив у дотик, Кепа зреагував, але на добиванні вінгер проштовхнув м'яч за лінію.

Королівський клуб міг відігратися ще до перерви. Зокрема, Хоселу влучив у поперечину в перспективній атаці мадридців. А Карвахаль з гострого кута після передачі Беллінгема не зміг переграти кіпера.

Відігратися "Реал" зумів на першій хвилині другого тайму. Фран прорвався лівим флангом і відкинув у зону перед штрафним майданчиком, звідки Вальверде розрядив "гармату". М'яч влучив у ближню стійку та полетів у протилежний кут воріт – 1:1.

Доклався лівий оборонець "вершкових" і до другого гола господарів. Фран класно подав із лівого флангу до штрафного, де Хоселу головою пробив точнісінько в кут. Воротар упіймався на протиході та навіть не порухався. Більше команди не забивали.

Отже, "Реал" здобув 5 перемог у п'яти матчах старту Ла Ліги. Мадридці лідирують у чемпіонаті, набравши 15 очок. "Барселона" відстала на два пункти, а "Атлетік" і "Жирона" (з матчем у запасі) – на п'ять.

До слова, раніше склали топ-10 найдорожчих українських легіонерів із Луніним у списку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Реал Чемпіонат Іспанії
NEWS
Окупанти вночі атакували Україну ракетами та дронами. Скільки цілей збила ППО
Окупанти вночі атакували Україну ракетами та дронами. Скільки цілей збила ППО
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна