"Реал" оформил первый трансфер после возвращения Зидана

Нападающий немецкого "Айнтрахта" Лука Йович продолжит карьеру в мадридском "Реале". Об этом сообщает Sky Sports.

По информации издания, 21-летний сербский футболист подписал пятилетний контракт с "королевским клубом"на общую сумму 50 млн евро. За переход Йовича "сливочные" заплатят 60 млн евро. Из этой суммы 48 млн получит "Айнтрахт", а 12 млн достанутся бывшему клубу Йовича "Бенфике".

Мадридский клуб объявит о переходе на следующей неделе - через несколько дней после матча 34 тура Бундеслиги "Айнтрахт" - "Бавария". Это будет первый топ-трансфер "Реала" после возвращения в команду главного тренера Зинедина Зидана.

Йович перебрался во Франкфурт летом 2018 года из "Бенфики" на правах аренды, а в прошлом месяце "орлы" выкупили его контракт. В нынешнем сезоне форвард провел 46 матчей в футболке "Айнтрахта" во всех турнирах, забив 27 голов и отдав 7 результативных передач.

Напомним, руководство "Реала" выделит Зинедину Зидану на летние трансферы 500 млн евро.