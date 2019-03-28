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"Реал" выделит Зидану на летние трансферы 500 млн евро

Новости » Спорт    28.03.2019 - 16:31
"Реал" выделит Зидану на летние трансферы 500 млн евро
Фото: Зинедин Зидан (realmadrid.com)

Трансферные цели мадридцев - Мбаппе, Азар и Погба

Мадридский "Реал" в межсезонье выделит главному тренеру команды Зинедину Зидану трансферный бюджет в размере 500 миллионов евро. Об этом информирует L’Equipe.

По информации издания, сливочные попытаются приобрести кого-то из звезд мирового футбола, которые есть у них в шорт-листе - Килиана Мбаппе из ПСЖ, Эдена Азара из "Челси" или Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что одним из условий Зидана при возвращении было приглашение новых звезд. Президент "Реала" Флорентино Перес обещал французу три топ-трансфера.

Напомним, что ПСЖ готов платить своему форварду Килиану Мбаппе зарплату в 40 миллионов евро в год, и если 20-летний игрок согласится на продление контракта с парижанами, то шансов приобрести француза у "Реала" не останется из-за высокой клаусулы.

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