"Реал" приблизился к покупке нападающего полуфиналиста Лиги Европы

Ранее от приобретения игрока отказалась "Барселона"
Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" Лука Йович близок к переходу в мадридский "Реал". Об этом сообщает AS.
По информации издания, переговоры клубов находятся в продвинутой стадии, и в скором времени трансфер может быть оформлен. Сумма сделки оценивается примерно в 50-60 млн евро. 20 процентов от этой суммы получит "Бенфика".
Двумя днями ранее "Айнтрахт" выкупил сербского форварда у "Бенфики" и подписал с ним контракт до 2023 года.
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Интересно, что "Айнтрахт" обыграл именно "Бенфику" в 1/4 финала Лиги Европы и по сумме двух матчей (2:4, 2:0) вышел в полуфинал еврокубкового турнира.
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В текущем сезоне 21-летний Йович провел 41 матч за "Айнтрахт" во всех турнирах, забив 25 голов и отдав 7 результативных передач.
Ранее игроком также интересовалась "Барселона", но каталонский клуб отказался от этого форварда.