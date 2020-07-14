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"Реал" близок к возвращению титула сильнейшей команды Испании

Вторник 14 июля 2020 10:45
"Реал" близок к возвращению титула сильнейшей команды Испании
Фото: (realmadrid.com)
Автор: Вера Олейник

Для чемпионства мадридцам осталось набрать два очка в двух матчах

Мадридский "Реал" одержал победу над "Гранадой" (2:1) в матче 36 тура испанской Примеры. Еще два очка в оставшихся двух турах гарантируют подопечным Зинедина Зидана победу в чемпионате.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мадридского клуба.

После рестарта сезона "Реал" одержал девятую победу подряд. Клуб набрал 83 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая "Барселону", идущую на втором месте, на 4 очка.

В следующем туре 16 июля мадридская команда сыграет дома с "Вильярреалом", а "Барселона" примет "Осасуну". В случае победы уже в ближайший четверг "Реал" станет чемпионом независимо от исхода встречи каталонцев.

Для клуба из Мадрида это чемпионство может стать 34 в истории и первым с сезона 2016/17.

Напомним, впервые за 65 лет борьбу за Кубок Испании по футболу в один день прекратили гранды испанского футбола - "Реал" и "Барселона".

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