"Реал" не намерен совершать трансферы во время зимнего окна

Мадридский "Реал" не будет прибегать к трансферной активности во время зимнего межсезонья. Об этом информирует AS.

По данным источника, данное решение принял лично президент клуба Флорентино Перес, основываясь на отчетах тренерского штаба, которые показали, что состав "сливочных" полностью укомплектован.

Мадридский клуб может изменить свою позицию только в случае долгосрочных травм у футболистов команды или незапланированного трансфера.

Функционер хочет дать возможность главному тренеру Зинедину Зидану оправдать вложенные минувшим летом средства. Перед началом нынешнего сезона "королевский клуб" потратил на новичков более €300 млн евро.

После девяти туров "Реал", набрав 18 очков, занимает шестое место в турнирной таблице испанской Примеры.

Напомним, ранее сообщалось, что "Реал" сможет себе позволить трансфер очередного звездного новичка следующим летом.