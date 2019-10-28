"Реал" не має наміру здійснювати трансфери під час зимового вікна

Мадридський "Реал" не вдаватиметься до трансферної активності під час зимового міжсезоння. Про це інформує AS.

За даними джерела, дане рішення прийняв особисто президент клубу Флорентіно Перес, ґрунтуючись на звітах тренерського штабу, які показали, що склад "вершкових" повністю укомплектований.

Мадридський клуб може змінити свою позицію тільки в разі довгострокових травм у футболістів команди або інший форс-мажорний випадок.

Функціонер хоче дати можливість головному тренеру Зінедіна Зідана виправдати вкладені минулого літа кошти. Перед початком нинішнього сезону "королівський клуб" витратив на новачків понад 300 млн євро.

Також у клубу немає планів і щодо відходу гравців. Це стосується, зокрема, Іско, який хоче змінити клуб, щоб потрапити в збірну Іспанії на Євро-2020. Головний тренер збірної Роберт Морено раніше заявив, що розраховувати на виклик можуть лише ті, хто регулярно грає за клуб.

Після дев'яти турів "Реал", набравши 18 очок, займає шосте місце в турнірній таблиці іспанської Прімери.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Реал" зможе собі дозволити трансфер чергового зіркового новачка наступного літа.