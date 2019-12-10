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"Реал" має намір достроково повернути Луніна з оренди

Новини » Спорт     10.12.2019 - 09:51
"Реал" має намір достроково повернути Луніна з оренди
Фото: Андрій Лунін (realvalladolid.es)

Український воротар не провів жодного матчу цього сезону

Мадридський "Реал" має намір розірвати орендну угоду з "Вальядолідом" щодо українського голкіпера Андрія Луніна. Про це повідомляє AS.

Мадридці всерйоз розглядають варіант з поверненням 20-річного футболіста в січні. В угоді між клубами немає пункту, згідно з яким "Вальядолід" міг би заблокувати це рішення.

"Вершкові" незадоволені тим, що український футболіст не провів жодного матчу за клуб, який орендував його. У нинішньому сезоні у всіх іграх за "Вальядолід" виходив Хорді Масіп.

Проте, багато чого буде залежати від того, чи зможе "Реал" знайти Луніну клуб, в якому він буде отримувати стабільну ігрову практику. Керівництво мадридської команди побоюється, що в січні вкрай складно влитися в колектив посеред сезону.

Минулого сезону Лунін був відправлений за ігровою практикою в "Леганес", де весь сезон задовольнявся роллю запасного, відігравши лише 5 матчів. Його контракт з "вершковими" розрахований до літа 2024 року.

Влітку Андрій став чемпіоном світу U-20 у складі збірної України і був визнаний кращим голкіпером турніру.

Українець посів п'яте місце в голосуванні за найкращого молодого гравця 2019 року за версією France Football. Також він претендував на звання кращого гравця року серед європейських футболістів до 21 року Golden Boy-2019. Лунін припинив боротьбу за нагороду, зупинившись на досягненні топ-20.

Українець Лунін увійшов в топ-5 кращих молодих футболістів в 2019 році Лунін вибув з боротьби за нагороду Golden Boy
Новини України РеалАрендачемпионат ИспанииАндрій Лунін
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