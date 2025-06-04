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Вони виграли все! Топ-10 найуспішніших клубів в історії єврокубків

Фото: Мадридський "Реал", попри невдачу в сезоні, впевнено утримує історичну першість (x.com/realmadriden)
Автор: Андрій Костенко

Євросезон, що завершився, приніс перший тріумф у ЛЧ французькому ПСЖ, третю перемогу в Лізі Європи лондонському "Тоттенхему", та дебютний трофей Ліги конференцій "Челсі", який зібрав у власній колекції всі євротрофеї. Але в історичному рейтингу лідери інші – і вони не змінилися.

РБК-Україна представляє рейтинг топ-10 клубів з найбільшою кількістю перемог у євротурнірах.

Як ми рахували перемоги

Перед тим, як перейти до списку, коротеньке пояснення. В нашому рейтингу ми підрахували перемоги європейських грандів у таких турнірах: Ліга (Кубок) чемпіонів (ЛЧ), Ліга Європи (Кубок УЄФА) (ЛЄ), Ліга конференцій (ЛК) та нині не існуючий Кубок володарів кубків (КК).

Суперкубок УЄФА свідомо винесли за дужки, бо це, все ж таки, не повноцінний турнір, а своєрідний бонус за перемогу в іншому змаганні.

З урахуванням усього сказаного, вийшла така картина.

1. "Реал" (Іспанія) – 17 трофеїв

  • ЛЧ – 15
  • ЛЄ – 2

Мадридці впевнено утримують історичне лідерство. Лише трофеїв ЛЧ у них майже вдвічі більше, ніж усіх єврокубків в колекціях найближчих переслідувачів. Востаннє "вершкові" тріумфували у минулорічній ЛЧ,

Лише частина експозіції в клубному музеї "Реала" (фото: realmadrid.com)

2. "Мілан" (Італія) – 9 трофеїв

  • ЛЧ – 7
  • КК – 2

"Россонері" утримують друге місце, як за перемогами в ЛЧ, так і за євротрофеями взагалі. Втім останній тріумф (у ЛЧ) датується 2007 роком.

3. "Ліверпуль" (Англія) – 9 трофеїв

  • ЛЧ – 6
  • ЛЄ – 3

"Бронзовий" історичний призер востаннє тріумфував у ЛЧ-2019.

4. "Барселона" (Іспанія) – 9 трофеїв

  • ЛЧ – 5
  • КК – 4

Остання перемога каталонців була аж 10 років тому, коли до перемоги в ЛЧ їх привів нинішній наставник ПСЖ Луїс Енріке. "Барселона" залишається вічним рекордсменом Кубка кубків с 4-ма трофеями.

5. "Баварія" (Німеччина) – 8 трофеїв

  • ЛЧ – 6
  • ЛЄ – 1
  • КК – 1

Мюнхенський суперклуб не перемагає в Європі с 2020 року, з часу останнього успіху в ЛЧ.

6. "Челсі" (Англія) – 7 трофеїв

  • ЛЧ – 2
  • ЛЄ – 2
  • ЛК – 1
  • КК – 2

Вигравши Лігу конференцій-2025, "аристократи" зібрали повну колекцію перемог в континентальних  турнірах.

7. "Севілья" (Іспанія) – 7 трофеїв

  • ЛЄ – 7

Унікальна команда, яка 7 разів перемагала в Лізі Європи. Тричі – під керівництвом Унаї Емері. Останній успіх датований 2023 роком.

8. "Аякс" (Нідерланди) – 6 трофеїв

  • ЛЧ – 4
  • ЛЄ – 1
  • КК – 1

У клуба велика історія, проте уболівальники вже забули смак перемог. Останній великий успіх – тріумф у ЛЧ – стався 30 років тому, в 1995-му.

9. "Інтер" (Італія) – 6 трофеїв

  • ЛЧ – 3
  • ЛЄ – 3

Невдаха цьогорічного фіналу ЛЧ без перемог – вже 15 років. Після тріумфу в головному єврокубку в 2010-му.

10. "Ювентус" (Італія) – 6 трофеїв

  • ЛЧ – 2
  • ЛЄ – 3
  • КК – 1

У "Старої сіньйори" ще більш печальна історія. Всі титули були здобуті до 1996 року.

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