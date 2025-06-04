Вони виграли все! Топ-10 найуспішніших клубів в історії єврокубків

Євросезон, що завершився, приніс перший тріумф у ЛЧ французькому ПСЖ, третю перемогу в Лізі Європи лондонському "Тоттенхему", та дебютний трофей Ліги конференцій "Челсі", який зібрав у власній колекції всі євротрофеї. Але в історичному рейтингу лідери інші – і вони не змінилися.
РБК-Україна представляє рейтинг топ-10 клубів з найбільшою кількістю перемог у євротурнірах.
Перед тим, як перейти до списку, коротеньке пояснення. В нашому рейтингу ми підрахували перемоги європейських грандів у таких турнірах: Ліга (Кубок) чемпіонів (ЛЧ), Ліга Європи (Кубок УЄФА) (ЛЄ), Ліга конференцій (ЛК) та нині не існуючий Кубок володарів кубків (КК).
Суперкубок УЄФА свідомо винесли за дужки, бо це, все ж таки, не повноцінний турнір, а своєрідний бонус за перемогу в іншому змаганні.
З урахуванням усього сказаного, вийшла така картина.
Мадридці впевнено утримують історичне лідерство. Лише трофеїв ЛЧ у них майже вдвічі більше, ніж усіх єврокубків в колекціях найближчих переслідувачів. Востаннє "вершкові" тріумфували у минулорічній ЛЧ,
Лише частина експозіції в клубному музеї "Реала" (фото: realmadrid.com)
"Россонері" утримують друге місце, як за перемогами в ЛЧ, так і за євротрофеями взагалі. Втім останній тріумф (у ЛЧ) датується 2007 роком.
"Бронзовий" історичний призер востаннє тріумфував у ЛЧ-2019.
Остання перемога каталонців була аж 10 років тому, коли до перемоги в ЛЧ їх привів нинішній наставник ПСЖ Луїс Енріке. "Барселона" залишається вічним рекордсменом Кубка кубків с 4-ма трофеями.
Мюнхенський суперклуб не перемагає в Європі с 2020 року, з часу останнього успіху в ЛЧ.
Вигравши Лігу конференцій-2025, "аристократи" зібрали повну колекцію перемог в континентальних турнірах.
Унікальна команда, яка 7 разів перемагала в Лізі Європи. Тричі – під керівництвом Унаї Емері. Останній успіх датований 2023 роком.
У клуба велика історія, проте уболівальники вже забули смак перемог. Останній великий успіх – тріумф у ЛЧ – стався 30 років тому, в 1995-му.
Невдаха цьогорічного фіналу ЛЧ без перемог – вже 15 років. Після тріумфу в головному єврокубку в 2010-му.
У "Старої сіньйори" ще більш печальна історія. Всі титули були здобуті до 1996 року.
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