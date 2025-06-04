Вони виграли все! Топ-10 найуспішніших клубів в історії єврокубків

Як ми рахували перемоги

Перед тим, як перейти до списку, коротеньке пояснення. В нашому рейтингу ми підрахували перемоги європейських грандів у таких турнірах: Ліга (Кубок) чемпіонів (ЛЧ), Ліга Європи (Кубок УЄФА) (ЛЄ), Ліга конференцій (ЛК) та нині не існуючий Кубок володарів кубків (КК).

Суперкубок УЄФА свідомо винесли за дужки, бо це, все ж таки, не повноцінний турнір, а своєрідний бонус за перемогу в іншому змаганні.

З урахуванням усього сказаного, вийшла така картина.

1. "Реал" (Іспанія) – 17 трофеїв

ЛЧ – 15

ЛЄ – 2

Мадридці впевнено утримують історичне лідерство. Лише трофеїв ЛЧ у них майже вдвічі більше, ніж усіх єврокубків в колекціях найближчих переслідувачів. Востаннє "вершкові" тріумфували у минулорічній ЛЧ,

Лише частина експозіції в клубному музеї "Реала" (фото: realmadrid.com)

2. "Мілан" (Італія) – 9 трофеїв

ЛЧ – 7

КК – 2

"Россонері" утримують друге місце, як за перемогами в ЛЧ, так і за євротрофеями взагалі. Втім останній тріумф (у ЛЧ) датується 2007 роком.

3. "Ліверпуль" (Англія) – 9 трофеїв

ЛЧ – 6

ЛЄ – 3

"Бронзовий" історичний призер востаннє тріумфував у ЛЧ-2019.

4. "Барселона" (Іспанія) – 9 трофеїв

ЛЧ – 5

КК – 4

Остання перемога каталонців була аж 10 років тому, коли до перемоги в ЛЧ їх привів нинішній наставник ПСЖ Луїс Енріке. "Барселона" залишається вічним рекордсменом Кубка кубків с 4-ма трофеями.

5. "Баварія" (Німеччина) – 8 трофеїв

ЛЧ – 6

ЛЄ – 1

КК – 1

Мюнхенський суперклуб не перемагає в Європі с 2020 року, з часу останнього успіху в ЛЧ.

6. "Челсі" (Англія) – 7 трофеїв

ЛЧ – 2

ЛЄ – 2

ЛК – 1

КК – 2

Вигравши Лігу конференцій-2025, "аристократи" зібрали повну колекцію перемог в континентальних турнірах.

7. "Севілья" (Іспанія) – 7 трофеїв

ЛЄ – 7

Унікальна команда, яка 7 разів перемагала в Лізі Європи. Тричі – під керівництвом Унаї Емері. Останній успіх датований 2023 роком.

8. "Аякс" (Нідерланди) – 6 трофеїв

ЛЧ – 4

ЛЄ – 1

КК – 1

У клуба велика історія, проте уболівальники вже забули смак перемог. Останній великий успіх – тріумф у ЛЧ – стався 30 років тому, в 1995-му.

9. "Інтер" (Італія) – 6 трофеїв

ЛЧ – 3

ЛЄ – 3

Невдаха цьогорічного фіналу ЛЧ без перемог – вже 15 років. Після тріумфу в головному єврокубку в 2010-му.

10. "Ювентус" (Італія) – 6 трофеїв

ЛЧ – 2

ЛЄ – 3

КК – 1

У "Старої сіньйори" ще більш печальна історія. Всі титули були здобуті до 1996 року.