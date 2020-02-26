Реал - Манчестер Сити: прогноз букмекеров

"Реал" Мадрид на своем поле проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2".

26 февраля 22:00

Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу"

Согласно ставкам букмекеров, фаворитами противостояния являются подопечные Хосепа Гвардиола. На победу "Манчестер Сити" можно поставить с коэффициентом 2,45, тогда как успех испанского "Реала" оценивается в 2,80. Ничейный результат встречи - 3,65.

Многие эксперты считают, что английский клуб не только фаворит в этой паре, но и главный претендент на выигрыш Лиги Чемпионов несмотря на то, что их соперник является наиболее титулованной командой в истории футбола.

С большой долей вероятности нынешний розыгрыш станет для "горожан" последним на несколько ближайших лет. Ранее УЕФА дисквалифицировал "Манчестер Сити" от еврокубков на два сезона.

Предыдущие встречи

"Реал" и "Манчестер Сити" четыре раза играли между собой в еврокубках. Последний раз их судьба сводила в полуфинале ЛЧ-2015/16. Тот розыгрыш стал триумфальным для команды Зинедина Зидана, которая в финале по пенальти обыграла своих злейших врагов из "Атлетико".