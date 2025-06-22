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"Реал", "Ман Сіті" та "Ювентус" проти решти світу: коли і де дивитися матчі європейських грандів на клубному ЧС

Неділя 22 червня 2025 18:34
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"Реал", "Ман Сіті" та "Ювентус" проти решти світу: коли і де дивитися матчі європейських грандів на клубному ЧС Фото: На Мундіалі завершується другий тур (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

22-го та в ніч на 23-тє червня на клубному Мундіалі фінішує другий тур групового раунду. Путівки у плей-офф достроково можуть здобути одразу три європейські колективи.

Хто зіграє в найближчий час та де дивитися трансляції – підкаже РБК-Україна.

Чи закриють європейці питання про плей-офф

У стартових матчах групи G європейські гранди – італійський "Ювентус" та англійський "Манчестер Сіті" не мали проблем з "Аль-Айном" (ОАЕ) та "Відадом" (Марокко) – відповідно. "Юве" забив арабській команді п'ять голів без відповіді, "Сіті" – в грі з марокканцями обмежився двома.

Тепер топ-команди поміняються суперниками і навряд чи це кардинально змінить характер протистоянь. Тож, квартет G може стати першим на Мундіалі, де обидва учасники плей-офф визначаться вже після двох матчів.

Римейк фіналу Міжконтинентального кубка

У групі Н мадридський "Реал" зіграє з мексиканською "Пачукою". Це буде повторенням фіналу відродженого ФІФА Міжконтинентального кубка. У грудні минулого року ці колективи розігрували трофей у Катарі і той матч завершився розгромною перемогою "вершкових" – 3:0. Зараз мадридцям теж треба вигравати після невиразної нічиєї на старті з "Аль-Хілялем" (1:1).

Австрійський "Зальцбург" – найменш рейтингова європейська команда на Мундіалі. Проте вже сьогодні вона може забезпечити собі місце в 1/8 фіналу. У першому турі австрійці переграли "Пачуку" (2:1). Перемога в грі з "Аль-Хілялем" стане гарантією для продовження боротьби в плей-офф.

Клубний чемпіонат світу-2025, розклад найближчих матчів:

Неділя, 22 червня

  • Група G: 19:00. "Ювентус" – "Відад"
  • Група H: 22:00. "Реал" – "Пачука"

Понеділок, 23 червня

  • Група H: 01:00. "Зальцбург" – "Аль-Хіляль"
  • Група G: 04:00. "Манчестер Сіті" – "Аль-Айн"

Де дивитися матчі

Поєдинки клубного мундіалю транслює "Суспільне Спорт". Українські вболівальники зможуть переглядати матчі з українськими коментаторами у прямому ефірі на:

  • телеканалі “Суспільне Спорт" (в тому числі у мережах OTT-платформ, зокрема MEGOGO)
  • регіональних телеканалах “Суспільного”
  • а також онлайн на сайті і YouTube-каналі “Суспільне Спорт"

З чотирьох найближчих матчів на платформах "Суспільного" будуть доступні два:

  • "Ювентус" - "Відад"
  • "Реал" - "Пачука"

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