"Реал", "Ман Сити" и "Ювентус" против остального мира: когда и где смотреть матчи европейских грандов на клубном ЧМ

22-го и в ночь на 23-е июня на клубном Мундиале финиширует второй тур группового раунда. Путевки в плей-офф досрочно могут получить сразу три европейских коллектива.

Кто сыграет в ближайшее время и где смотреть трансляции - подскажет РБК-Украина .

Закроют ли европейцы вопрос о плей-офф

В стартовых матчах группы G европейские гранды - итальянский "Ювентус" и английский "Манчестер Сити" не имели проблем с "Аль-Айном" (ОАЭ) и "Видадом" (Марокко) - соответственно. "Юве" забил арабской команде пять голов без ответа, "Сити" - в игре с марокканцами ограничился двумя.

Теперь топ-команды поменяются соперниками и вряд ли это кардинально изменит характер противостояний. Поэтому, квартет G может стать первым на Мундиале, где оба участника плей-офф определятся уже после двух матчей.

Римейк финала Межконтинентального кубка

В группе Н мадридский "Реал" сыграет с мексиканской "Пачукой". Это будет повторением финала возрожденного ФИФА Межконтинентального кубка. В декабре прошлого года эти коллективы разыгрывали трофей в Катаре и тот матч завершился разгромной победой "сливочных" - 3:0. Сейчас мадридцам тоже надо выигрывать после невнятной ничьей на старте с "Аль-Хилялем" (1:1).

Австрийский "Зальцбург" - наименее рейтинговая европейская команда на Мундиале. Однако уже сегодня она может обеспечить себе место в 1/8 финала. В первом туре австрийцы переиграли "Пачуку" (2:1). Победа в игре с "Аль-Хилялем" станет гарантией для продолжения борьбы в плей-офф.

Клубный чемпионат мира-2025, расписание ближайших матчей:

Воскресенье, 22 июня

Группа G: 19:00. "Ювентус" - "Видад"

Группа H: 22:00. "Реал" - "Пачука"

Понедельник, 23 июня

Группа H: 01:00. "Зальцбург" - "Аль-Хиляль"

Группа G: 04:00. "Манчестер Сити" - "Аль-Айн"

Где смотреть матчи

Поединки клубного мундиаля транслирует "Суспільне Спорт". Украинские болельщики смогут просматривать матчи с украинскими комментаторами в прямом эфире на:

телеканале "Суспільне Спорт" (в том числе в сетях OTT-платформ, в частности MEGOGO)

региональных телеканалах "Суспільного"

а также онлайн на сайте и YouTube-канале "Суспільне Спорт"

Из четырех ближайших матчей на платформах "Суспільного" будут доступны два: