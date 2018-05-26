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Реал - Ливерпуль: прогноз букмекеров

НовостиФинал Лиги чемпионов    26.05.2018 - 18:01
Фото: "Реал" - "Ливепуль" (twitter.com/ChampionsLeague)
Фото: "Реал" - "Ливепуль" (twitter.com/ChampionsLeague)

Специалисты считают фаворитом испанский клуб

Испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" сойдутся в Киеве в финальном матче Лиги чемпионов. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 21:45, а смотреть матч можно на телеканалах ТРК "Украина" и "Футбол 1". По мнению букмекеров, фаворитом в этом матче является мадридский клуб.

26 мая 21:45
Киев, НСК "Олимпийский"

 

Букмекеры из bet365 принимают ставки на победу испанцев с коэффициентом 2,2, а на триумф подопечных Юргена Клоппа - 3,2, ничья оценивается в 3,9.

Такого же мнения и в конторе William Hill, где на победу "сливочных" установили коэффициент в 2,25, а на триумф английского клуба - 3,2, на ничейный исход поединка принимаются ставки с коэффициентом 3,75.

Напомним, мадридский "Реала" и английский "Ливерпуль" опубликовали список игроков, которые отправятся на финал Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов 2018: подробности Финал Лиги чемпионов: "Реал" и "Ливерпуль" огласили заявки на матч
Теги публикации: Ливерпуль, Реал, прогноз, финал, Финал Лиги чемпионов, Лига Чемпионов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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